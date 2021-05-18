طيار “إسرائيلي” سابق: الجيش الصهيوني إرهابي ويقتل على أساس عنصري

قال طيار “إسرائيلي” سابق إن “الجيش الصهيوني منظمة إرهابية، ومجرم حرب، ويقتل المدنيين لأسباب عنصرية.



ونقلت وسائل إعلام عن النقيب السابق في سلاح الجو “الإسرائيلي” يوناتان شابيرا، قوله إنه بعد انضمامه لهذه المنظمة الإرهابية، تغيرت آرائه، واصفاً قادته “بمجرمي الحرب”، وأن “الحكومة الصهيونية هي حكومة عنصرية وتجر المنطقة لكارثة”.



وتابع “شابيرا” “أنا أومن بهذا وهناك الكثير من يؤمنون بذلك، لكن الجميع لا يرغبون في قوله. هذه حقيقة يجب أن أقولها”.



ودعا العالم إلى “حماية الفلسطينيين في الحرب الحالية، لأنهم يقتلون لأسباب عنصرية من قبل جيش “إسرائيل” الإرهابي”، وأردف أن هناك “عملية ممنهجة لغسل الادمغة من قبل وسائل الإعلام والحكومة الصهيونية والجيش، بشكل كبير للغاية”.



الجدير بالذكر أن “شابيرا” استقال من جيش العدو، عام 2003خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، بعد انضمامه إليه عام 1993، وأطلق منذ ذلك الحين حملة لتشجيع أفرادا عسكريين آخرين للاستقالة.



واعتُقل “شابيرا” وسجن عدة مرات بسبب مشاركته في احتجاجات مع الفلسطينيين في الضفة الغربية لكسر الحصار عن غزة، فضلا عن فصله من جميع أعماله لدعمه الفل سطينيين وإلقائه محاضرات في أنحاء العالم بهذا الخصوص.



وكالات