طفل فلسطيني يفقد عينه بعد إصابته برصاص الاحتلال

فقد طفل فلسطيني عينه بعد إصابته مباشرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي المطاطي في منطقة باب الزاوية وسط الخليل.



وأكدت مصادر طبيّة أن الطفل عز الدين البطش البالغ ثلاثة عشر عاماً، فقد عينه نتيجة إصابتها على نحو مباشر، وذلك عندما كان في محل تجاري في المنطقة، وقد وصفت حالته بالخطرة.



في سياق متصل، أصيب عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال تصديهم لاعتداءات قوات الاحتلال التي حاولت قمع مسيرات رافضة للاستيطان، ولا سيما في بلدة بيت جن حيث استهدفت المشاركين بالرصاص "المطاطي" وقنابل الغاز والاعتداء بالضرب، ما أدى الى إصابة عدد منهم.