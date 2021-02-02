طبيب سوري يخترع حقيبة ذكية تحمي حاملها من 265 نوعاً من الهجمات المباغتة

يواصل بعض الشبان السوريين تسجيل ابتكارات جديدة، تثبت مدى تحديهم لشتى الظروف، فبتنا نسمع قصص نجاح كثيرة للعديد من اللاجئين السوريين في البلدان التي لجؤوا إليها جراء الحرب على بلادهم، حيث لاقى خبر قيام طبيب سوري باختراع حقيبة ذكية تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.



ووفقاً لموقع “مهاجر نيوز”، فإن الطبيب البيطري السوري نسيم خليل “36 عاماً”، المقيم في ألمانيا منذ عام 2016، اخترع حقيبة ذكية، تحمي حاملها من 265 نوعاً من الهجمات، مجهزة بكاميرا و”GPS”.



ونقلت الوكالة عن خليل قوله: “الاختراع ليس الحقيبة، وإنما الجهاز الذي تم إرفاقه بها، وربما يتم تطويره في المستقبل للاستخدام بطرق عديدة”.



ولفت المخترع السوري إلى أنه تواصل مع منظمة ألمانية لتطوير المهارات لرعاية الاختراع، موضحا أن “منصة (كيك ستارتر)، هي شركة ستتعامل مع الجهاز، وثمة شركة أمريكية مختصة بهذا النوع من الاختراعات”.



وأردف كلامه: “كانت لي محاولات عديدة في مجال الاختراع، وبدأت في العمل على هذه الحقيبة منذ ثلاث سنوات، عند وصولي إلى ألمانيا”.



وحول سعر الحقيبة ومواصفاتها، توقع نسيم خليل أنها قد تكلف قرابة الـ 400 دولار، موضحاً أن وزنها يقارب الـ 3 كيلوغرامات.



وتهدف الحقيبة إلى الحماية من أي هجمات مباغتة من الخلف، حيث تعطي موجات من مسافة معينة، للتنبيه من أي خطر، كهجوم مسلح، أو ما شابه ذلك، لتعطي الفرصة لحاملها بالهروب، حسب ما أوضحه الطبيب السوري.



وكان خليل تمنى وجود رابطة تضم المخترعين العرب في ألمانيا من أجل دعم الأفكار الشابة والوصول إلى نوع من التكامل بين المخترعين العرب وهو ما قد يوفر عليهم الجهد والوقت، إلا أن “تنفيذ هذا الأمر يصطدم بحاجز التمويل والذي يجعل هذا الحلم على قائمة الانتظار”، حسب قوله.



جدير بالذكر أن الطبيب السوري، تمكن من الحصول على براءة اختراع ألمانية لمرتبة ذكية العام الماضي اعتمد فيها على خاصية التنافر المغناطيسي من أجل إتاحة تموضع أفضل للجسم وخاصة للأرداف والكتف وعلاج مرضى آلام الظهر وحالات ارتجاع المريء.