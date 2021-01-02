طبيب سوري: ما يُطلق عليها "السلالـة الجديـدة" قد تكون نهايـة الفيروس الطبيعية

أكد معاون مدير الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة الدكتور عاطف الطويل أن المعلومة الخاطئة قد تكون أقوى من الرصاصة ، لافتاً إلى عدم الانجرار وراء أي معلومة دون مصدر موثوق، منوهاً بعدم الانسياق خلف الشائعات والأخطاء العلمية ، بل الاعتماد على مصادر دقيقة وموثوقة لاقتناء المعلومات .



وبيَّن أن سرعة انتشار الشائعات وتصديقها تفوق سرعة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 بآلاف المرات ، وهي حقيقة نأسف لقولها ، مشيراً إلى أن سلالة جديدة من فيروس كورونـا هو العنوان الذي جمَّد فرح العالم بعد أيام من بدء عمليات التطعيم ، ودون وجود أي مصادر علمية وطبية كافية حول الموضوع اعتمد البعض على "إحساسهم" في كتابة المعلومات والأخبار ليكون أحدها (السلالة الجديدة مقاومة للقاح وستفتك بالبشرية) !



وأشار إلى أنه وحسب منصة الصحة السورية بأن ما يُطلق عليها " السلالـة الجديـدة " قد تكون نهايـة الفيروس الطبيعية ! لكن الدراسات العلمية القليلة حتى الآن تتوقع أن هذه الطفرات ما هي إلا دليل وصول الفيروس إلى مرحلة العطب والتراجع في قدرته الإمراضية !





وأوضح الدكتور الطويل أنه من المعروف أن الفيروسات التاجية (الكورونا) قلقة وغير مستقرة جينياً ، ولم تتوقف الطفرات في الفيروس منذ ظهوره وحتى يومنا هذا ، وأن التغيرات التي يتحدث العالم عنها (النسب B117) ما هي إلا طفرات حذف أدت لفقدان سبعة أحماض أمينية من البروتين الفيروسي "سبايك" ، وعلى الرغم من أن هذه التغيرات جعلته أكثر انتشاراً وعدوى إلا أنها أضعفته من الناحية الإمراضية ومعدلات الوفاة ، تماماً كما حدث مع الفيروس التاجي "السارس" حيث كانت نهايته مشابهة للطريق الذي يسلكه فيروس كورونا الحالي .



وأضاف أن كل المعلومات التي تتحدث عن مقاومة السلالة الجديدة لبعض اللقاحات ما هي إلا مُنافسات اقتصادية وسياسية فالطفرات الحاصلة لن تُشوش تعرف الجهاز المناعي على الفيروس ، أما عن قلق بريطانيا الكبير وإغلاقها بعد التعرف على هذه التغيرات ، فما هو إلا احتياطات وإدارة ناجحة للموقف من باب تحمل المسؤولية .. وستزول كل المخاوف بمجرد التأكد من فعالية اللقاح بشكل كامل ضد التغيرات الحاصلة .



وأشار إلى أنه يجب التنويه إلى أن الانتشار السريع الواسع للفيروسات يترافق دائماً مع إمراضية منخفضة .. وفي الحقيقة ما يحصل هو تطورات مُبشرة وليس كما روج لها ، لافتاً إلى أن مُصطلح سلالة جديدة هو مصلح غير دقيق ومبالغ به إعلامياً بشكل هائل .. كما أن التصريحات بتسجيل إصابات بالسلالة الجديدة ما هي إلا وصف دقيق للمثل القائل (عم يصب الزيت فوق النار) .



ونوَّه الدكتور الطويل بأهمية التقيد بأبسط طرق الوقاية الناجحة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19 وهي التباعد الاجتماعي وغسل اليدين ، ومن المهم أيضاً عدم لمس الكمامة من الخارج والتعامل معها دوماً كأنها مليئة بالفيروس ، لأن الكمامة قد تكون وسيلة حماية وعدوى بنفس الوقت وتبعا لذلك عدم لمسها من الخارج ، إضافة إلى وضع القفازات والحرص على تغييرهم مع الكمامة ، وعدم لمس الوجه أو العينين ، موضحاً أنه يجب نزع الكمامة عن الوجه من خلف الأذنين ، وغسل اليدين وتعقيمهما بعد نزعها مباشرةً ، كما يجب تغيير الكمامة بعد ٤-٦ ساعات أو غسلها بعد نفس المدة إذا كانت من قماش ، ولا يجب أن ينسى الشخص أنها أداة شخصية حصراً ولا يجوز إعارتها أو استعارتها من أحد.



ولفت إلى أنه وحسب نتائج الدراسات العلمية فإن الأقنعة – الكمامات - تقلل من انتشار الفيروس ، وأنه عندما تصبح إلزامية فإن منحنى العدوى الخاص بوباء كورونا يتسطح ، وبذلك قد تساهم في تغيير مسار الوباء وكذلك في خفض عدد الوفيات ، خاصةً إذا كان معظمنا يرتديها إلى جانب تدابير التباعد الاجتماعي.





الثورة