ميليشيا (قسد) تنفذ مداهمات في عدة قرى بريف دير الزور وتختطف عدداً من المدنيين
استشهاد عنصرين من قوى الأمن الداخلي جراء اعتداء إرهابي في حماة
وزير الخارجية الإيراني يصل إلى دمشق لبحث مواجهة الإرهاب الاقتصادي
استشهاد شرطي وإصابة اثنين بجروح بقذيفة أطلقها الإرهابيون المتحصنون في درعا البلد
إصابة عدد من النساء والأطفال جراء حريق في مخيم الهول بريف الحسكة
“التحالف الأمريكي” ينفذ إنزالا جويا ويخطف عدد من المدنيين من دير الزور
الحربي الروسي يتعامل مع بنك أهداف لـ”جبهة النصرة” جنوبي إدلب
تركيا ترفض استقبال المطلوبين الخارجين من درعا في مناطق سيطرة ميليشياتها شمال سوريا
مقتل أكثر من 90 شخصاً بينهم 13 جندياً أميركيّاً في تفجيرات كابول
استكمال اتفاق درعا: «الباصات الخضراء» نحو الشمال
تركيا واللاجئون السوريون: إعادة التوطين لا تزال خياراً
تعثّر التنفيذ لا ينسف الاتفاق: قمّة بوتين ــ عبد الله تدفع تسوية درعا
ارتقاء شهيد وإصابة 8 جنود جراء اعتداء إرهابيين على حافلة إطعام للجيش بريف درعا
ميليشيا (قسد) تختطف عدداً من الشبان من حيي النشوة وغويران بمدينة الحسكة
تمديد المهلة التي منحها الجيش للإرهابيين الرافضين التسوية بدرعا

"طالبان" تعتقل مستشار الرئيس الأفغاني السابق

ألقت حركة "طالبان"، اليوم الاثنين، القبض على مستشار الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني للشؤون الدينية، محمد سردار زدران، والذي شغل أيضاً منصب رئيس مجلس العلماء في أفغانستان خلال الإدارة السابقة.

وكشف مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك" أنّ "طالبان" ألقت القبض على زدران دون توضيح أسباب الإقدام على تلك الخطوة.

وأوضحت الحركة، في وقت سابق، أنّها أصدرت "عفواً عاماً عن الجميع.. لذا يمكنكم معاودة حياتكم الطبيعية بثقة تامة"، مؤكدةً أنّها ستكون "مسؤولة عن الأمن والاستقرار في المدينة".

وكان الرئيس أشرف غني قد استقال وغادر كابول إلى الإمارات، بعد سيطرة "طالبان" على العاصمة الأفغانية، في 15 آب/أغسطس الجاري. 