"طالبان" تعتقل مستشار الرئيس الأفغاني السابق

ألقت حركة "طالبان"، اليوم الاثنين، القبض على مستشار الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني للشؤون الدينية، محمد سردار زدران، والذي شغل أيضاً منصب رئيس مجلس العلماء في أفغانستان خلال الإدارة السابقة.



وكشف مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك" أنّ "طالبان" ألقت القبض على زدران دون توضيح أسباب الإقدام على تلك الخطوة.



وأوضحت الحركة، في وقت سابق، أنّها أصدرت "عفواً عاماً عن الجميع.. لذا يمكنكم معاودة حياتكم الطبيعية بثقة تامة"، مؤكدةً أنّها ستكون "مسؤولة عن الأمن والاستقرار في المدينة".



وكان الرئيس أشرف غني قد استقال وغادر كابول إلى الإمارات، بعد سيطرة "طالبان" على العاصمة الأفغانية، في 15 آب/أغسطس الجاري.