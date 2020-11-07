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ضبط 15 طناً من رب البندورة مخالفة للشروط الصحية في حلب

ضبط 15 طناً من رب البندورة مخالفة للشروط الصحية في حلب

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب اليوم كمية 15 طناً من مادة رب البندورة غير صالحة للاستهلاك البشري كانت مخزنة في معملين على طريق مطار حلب الدولي.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أحمد طرابيشي ، أن المعملين اللذين تم ضبطهما كانت تتم فيهما عملية تصنيع رب البندورة في ظروف غير صحية ومن مواد أولية تحتوي على قشور البندورة ونشارة خشب إضافة إلى ملونات أخرى غير صحية وكانت توجد فيها حشرات.

وبين طرابيشي أنه تم تنظيم الضبط اللازم وتشميع المعملين وإتلاف الكميات المصادرة وإحالة المخالف موجوداً إلى القضاء واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً.