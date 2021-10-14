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ضبط مخالفات جسيمة في حملات تموينية بحماة

ضبطت دوريات حماية المستهلك بحماة، اليوم الأربعاء، مدير صالة كرم الحوراني للسورية للتجارة بمدينة حماة ” غ.شيخ صبح ” بمخالفة تضليل وإخفاء معلومات وجود السكر الحر بموجب البطاقة الإلكترونية، ونظمت ضبطاً بحقه مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

وبيَّنَ مدير التجارة الداخلية بحماة رياض زيود أن الدوريات نظمت اليوم نحو 25 ضبطاً، شملت متاجرين بالمحروقات وباعة غشاشين.

ومن تلك الضبوط 
- ضبط بمخالفة المتاجرة بالبنزين بحق المخالف “م.سليمان”.

- ضبطان بحق مخبز سلحب الآلي ومخبز الخندق بمخالفة إنتاج وتوزيع خبز سيء الصنع وعدم التقيد بمواعيد العمل.

- ضبط لغش وخداع المستهلك ببيع مواد مزورة ومجهولة المصدر، وضبط للغش بجمع نوعين من اللحم فروج وغنم في محل واحد.

-ضبط لتضليل جهاز حماية المستهلك بتقطيع أرومات فواتير المبيع لإخفاء السعر الحقيقي للبيع بحق “م.سراقبي”.

و8 ضبوط لعدم حيازة فواتير المواد الغذائية والخضار والفاكهة.