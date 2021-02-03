غارات روسية شمال إدلب على تخوم الحدود التركية
في الطريق الى دير الزور: «خطٌ أحمر لا يُقطع»
الصراع على الحسكة…
بعد التوصل لاتفاق.. البدء بفك الحصار عن الحسكة ولا ضامن لالتزام “قسد”
نيران “قسد” الصديقة تصيب رئيس مجلس دير الزور في “الإدارة الذاتية”
بيدرسون يلوح بحل جديد في سوريا.. أول خطوة أمريكية في دمشق!
اتفاق مبدئي لفك الحصار عن مدينتي الحسكة والقامشلي
خدمات وتسهيلات تعيد 5 ملايين مهجر داخلي إلى منازلهم في سوريا
تركيا تثبت نقاط احتلالها شرق الفرات.. نقطة عسكرية جديدة على”M4″
بلا خبز وماء.. حصار الحسكة يدخل أسبوعه الرابع وتسجيل حالة اختطاف لمسؤول حكومي
واشنطن بوست تحذّر” من انفتاح روبرت مالي على دمشق وجنبلاط يعلق: نذير شؤم!
اتفاق بين الجيش وقيادات في طفس: ترحيل مطلوبين مقابل إلغاء الحملة العسكرية
الحسكة.. رصاص قسد في مرمى المحتجين
مصادر: أمر عمليات أمريكي لقسد في الحسكة
قسد تعثر على كنز كبير من الذهب مدفون في مناطق سيطرتها!

ضبط محطات وقود تتاجر بالبنزين والمازوت في ريف دمشق

ضبط محطات وقود تتاجر بالبنزين والمازوت في ريف دمشق

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق مستودعاً و(كشك) بداخلهما مازوت وبنزين للاتجار بهما في السوق السوداء ومحطتي وقود مخالفتين في عدة مناطق بريف دمشق.

وبينت المديرية في بيان أن عناصرها ضبطوا مستودعاً و(كشك) في منطقة السيدة زينب بداخلهما كمية 1315 ليتر مازوت وبنزين يقوم صاحبهما بالاتجار بها بطريقة غير مشروعة بالسوق السوداء حيث تمت مصادرة الكميات والبراميل والخزانات والبيدونات الموجودة والتي تستخدم في عملية الاتجار.

كما ضبط عناصر المديرية محطة محروقات (القاسمية) بالغوطة ومحطة (دير قانون) في الزبداني بمخالفة تقاضي زيادة بالأسعار.
وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً بحق المخالفين.