صحيفة تكشف تفاصيل استهداف المنشأة النووية الإيرانية

تضاربت المعلومات حول استهداف منشأة نووية إيرانية أمس الأربعاء، بين بيان إيراني أشار إلى "عملية تخريب"، وتأكيد إسرائيلي على استهداف مركز نووي قرب العاصمة طهران.



وفي جديد الحدث، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الاستهداف تمّ عبر طائرة مسيرة، استهدفت منشأة نووية إيرانية، كانت ضمن الأهداف التي قدمتها "إسرائيل" لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.



ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إيرانيين، قولهم بإن المنشأة النووية استهدفت بطائرة مسيرة أقلعت من داخل إيران، وأن تلك المنشأة كانت تنتج أجهزة تستخدم في مفاعلي نطنز وفورداو، وكانت مركزاً لتصنيع أجهزة الطرد المركزي.



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الإيرانية إفشال عملية تخريبية استهدفت أحد مباني هيئة الطاقة الذرية في مدينة كرج القريبة من العاصمة طهران، دون التسبب في أي أضرار مادية أو بشرية.



ونفى مصدر إيراني مسؤول في قاعدة خاتم الأنبياء للدفاع الجوي، أن يكون "الهجوم التخريبي" الذي استهدف المبنى، قد نفذ بواسطة طائرة مسيرة.



وكانت وسائل إعلام إيرانية أعلنت الأحد الماضي، أن محطة بوشهر للطاقة النووية توقفت بشكل طارئ عن العمل، وأدى العطل إلى انخفاض معدل توليد الطاقة الكهربائية في المحطة بنحو 1000 ميغاواط، بحسب ما أفاد مسؤول إيراني.