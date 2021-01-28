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صحيفة بريطانية: ساعة يد بايدن الأغلى من نوعها

صحيفة بريطانية: ساعة يد بايدن الأغلى من نوعها

ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن ساعة يد الرئيس الأمريكي جو بايدن، رولكس السويسرية التي تبلغ قيمتها 7 آلاف دولار، هي أغلى من ساعات الرؤساء الأمريكيين السابقين.

 ولفتت الصحيفة في هذا السياق إلى أن سلفي بايدن، بيل كلينتون وجورج بوش الابن، فضلا الساعات من ماركة “تيميكس” الأمريكية، وفضل باراك أوباما الإكسسوارات من ماركة “شينولا” و”جورج غراي” .


وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن رأي مفاده أن الرئيس الأمريكي له الحق في استعمال ساعات من أي فئة سعرية، مشيرين إلى أن بايدن أتيحت له الفرصة لكسب المال، ولذلك لا حرج في حمله ساعة رولكس.

 

 


المصدر: independent.co.uk