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صحيفة: الصين اختبرت صاروخا فرط صوتيا

أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية نقلا عن مصادر مطلعة بأن الصين أطلقت في أغسطس الماضي، صاروخا فرط صوتيا قادرا على حمل رأس نووي.

وحسب التقرير للصحيفة، فإن الصاروخ الذي أطلق في عملية سرية، حلق حول الأرض على مدار أرضي منخفض قبل التوجه إلى هدفه الذي تقول المصادر إنه لم يصبه وحلق على بعد 32 كلم عنه.

وأضاف التقرير أن اختبار الصاروخ أصبح "مفاجأة" بالنسبة للاستخبارات الأمريكية.


ورفض المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي التعليق على مضمون التقرير، مكتفيا بالقول إن واشنطن "أعربت بوضوح عن قلقها بشأن القدرات العسكرية التي تسعى الصين لامتلاكها، وهي القدرات التي تزيد من التوترات في المنطقة وخارجها".


وأضاف كيربي أنه "لهذا السبب بالذات نعتبر الصين التحدي رقم واحد".


المصدر: "فرانس برس"