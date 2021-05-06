شركة تطلق رحلاتها للفضاء.

قالت شركة بلو أوريجين المملوكة للملياردير جيف بيزوس إنها تسعى في العشرين من تموزلإطلاق رحلتها السياحية الأولى في الفضاء على متن سفينتها نيو شيبرد، والتي ستمثل لحظة فارقة في منافسة للدخول في حقبة الرحلات الفضائية التجارية الخاصة.



وأضافت الشركة أنها ستتيح مقعدا في أول رحلة لها للفائز بمزاد يستمر عبر الإنترنت لمدة خمسة أسابيع، سيتم التبرع بعائده للمؤسسة الخيرية التابعة لشركة الفضاء.



وكانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق، أن بلو أوريجين تنوي تحصيل 200 ألف دولار على الأقل من كل راكب، وذلك بناء على تقييم خطط شركة فيرجن جالاكتيك هولدنجز المنافسة المملوكة للملياردير ريتشارد برانسون، واعتبارات أخرى.



ونيو شيبرد مصممة لحمل ستة ركاب إلى ارتفاع أكثر من 62 ميلا "100 كيلومتر" فوق الأرض إلى الفضاء، وهو ارتفاع يكفي لتجربة انعدام الوزن لبضع دقائق ورؤية انحناء الكوكب قبل عودة الكبسولة إلى الأرض بمساعدة المظلات.