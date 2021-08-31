شرح أعراض وجود ماء مختلط مع البنزين في سيارتك
اليوم سنتكلم حول موضوع مهم جداً وهو حول أهم الأعراض التي تدل على وجود ماء مختلط مع البنزين في سيارتك وطريقة معالجة هذا المشكل
- أهم الأعراض التي تدل على وجود ماء مختلط مع الوقود في الخزان هي كالتالي :
- توقف السيارة بشكل مفاجئ ، أو وجود تقطيع في حركة السيارة
- عدم انتظام دوران المحرك ، مما قد يؤدي الى تلف بعض الاجزاء الداخلية في المحرك، و من ماينتج عن اختلاط الماء والبنزين هو تكون الصدأ في خزان السيارة مما قد يؤدي الى مجموعة من المشاكل الأخرى
- فعند مصادفتك لمثل هذه الأعراض عليك أولا توقيف محرك السيارة عن العمل ، وسحب السيارة لأقرب ورشة للتأكد من العطل ، - فأول شئ يجب القيام به بعد التأكد من العطل هو التخلص من الوقود الموجود في خزان سيارتك لتنظيف الخزان
- فك خزان الوقود وتنظيفه ببنزين نقي.
- تنظيف أنابيب نقل الوقود جيداً بالهواء المضغوط
المصدر: ميكانيا لايف