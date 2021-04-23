شاب ينتقم من فتاة رفضت الزواج منه ويقتل شقيقتها

استيقظ الشارع الكويتي والخليجي على وقع الجريمة التي هزته وراح ضحيتها فتاة اختطفت ثم قتلت بعدة طعنات، من قبل أحد الجناة بشكل بشع، والتعرض لعائلتها.



وهزت جريمة “صباح السالم” دولة الكويت، مساء الثلاثاء الماضي، حيث راح ضحيتها مواطنة كويتية، إذ تمّ خطفها وقتلها بعدّة طعنات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.



وانتشر وسم جريمة صباح السالم وكان الأكثر تفاعلاً مع رصد المغردين لتفاصيل القضية وحيثياتها.



وكشفت وزارة الداخلية الكويتية أن قطاع الأمن الجنائي ضبط مواطناً ارتكب جريمة قتل بمحافظة مبارك الكبير.



وأفادت المصادر الرسمية الكويتية بأنها ضبطت مرتكب الجريمة “في وقت قياسي” بعد أن “خطف مواطنة من مركبتها، وذهب بها إلى جهة غير معلومة” قبل أن يعترف “بتسديد طعنة واحدة في صدر المجني عليها” تسببت في وفاتها لاحقا.



وحول التفاصيل الكاملة للقضية وفق المصادر الصحافية المحلية، وروايات عدد من الشهود كشف مصدر أمني أن عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغاً من مواطنة من مواليد 1987 قالت فيه إن شقيقتها من مواليد 1989 تم اختطافها هي إضافة إلى طفلتين (5 و6 سنوات) بسيارتها من منطقة صباح السالم. وعلى الفور انتقل رجال الأمن، وتبين أن الجاني ترك سيارته، وهرب بسيارة المجني عليها، وعلى إثر البلاغ، تم تعميم أوصاف المركبة والتي تعود للمجني عليها، وتم تحديد هوية الجاني من خلال مركبته والتواصل معه هاتفياً، حيث حاول تمويه رجال الأمن بأنه متواجد في منطقة جنوب السرة.



وتابع المصدر بالقول: وفيما عملية البحث جارية، تلقت عمليات الداخلية بلاغاً من إدارة مستشفى العدان بوصول مواطنة في العقد الثالث مصابة بطعنة في الصدر وأنها لفظت أنفاسها الأخيرة سريعاً.



وكشفت المصادر الكويتية أن المتهم وهو في الثلاثينيات من عمره، سبق أن قدمت في حقه المجني عليها قضية في مخفر الشرطة، وصدر قرار بحبسه 10 أيام على ذمة تلك القضية، وما إن خرج من السجن حتى قام بمتابعة الضحية وارتكب جريمته.



وتداول مغردون مقاطع فيديو تظهر حادث تصادم مركبتين وامرأة تصرخ بقولها إنها “رفعت عليه (المتهم) دعوى شروع في القتل لكن وكيل النيابة أفرج عنه. والآن جاء ليصدمني بالسيارة وخطف أختي (…) وابنتي”.



وذكر عدد من النشطاء في هاشتاغ “جريمة صباح السالم” أن الفتاة رفضت الزواج من الجاني ورفعت قضية ضده وتم إلقاء القبض عليه قبل خمسة أشهر، ومن ثمَّ تم إخراجه بكفالة مالية من النيابة العامة.ودفعت القضية المجتمع الكويتي التحرك والدعوة لتشديد العقوبات لردع مثل هذه التصرفات.