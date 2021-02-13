سوريا ضمن قائمة الدول الأكثر تجنيداً للأطفال

ذكر تقرير لوكالة "رويترز" أن أربع دول، من بينها سوريا، تضم أكبر عدد من الجنود الأطفال في العالم.



وفقا للوكالة فإن عدد الأطفال المجندين في عام 2019 فقط، وصل إلى 7740 طفلًا في أنحاء العالم، بعضهم لم يتجاوز سن السادسة.



إضافة إلى سوريا ضمت الكونغو الديمقراطية، والصومال، واليمن، أكبر عدد من هؤلاء الأطفال.



وقالت رويترز إن التجنيد لم يقتصر على الفتيان فقط، بل استُخدمت الفتيات أيضاً، كما لا يُجنّد الأطفال فقط من قبل الجماعات المسلحة كمقاتلين، بل من الممكن أن يستخدموا كمخبرين وجواسيس وعبيد منزليين ولصوص.



وذكرت تقارير حقوقية أن قوات "قسد"، جندت منذ بداية تأسيسها، ما لا يقل عن 113 طفلًا، قُتل 29 منهم، كما جندت الفصائل الموالية لتركيا عدداً من الأطفال في صفوفهم عقب عملية "نبع السلام"، في منطقة رأس العين بالحسكة.



كما جندت "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) في إدلب عشرات وربما مئات الأطفال دون سن 18 عاماً، خلال بدايات العام الماضي فقط.