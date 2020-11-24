سفينة روسية تمنع مدمرة أمريكية من انتهاك الحدود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، أن «السفينة المضادة للغواصات التابعة لأسطول المحيط الهادئ "أدميرال فينوغرادوف" وجهت تحذيرات عدة لمدمرة تابعة للبحرية الأمريكية "جون ماكين"، وذلك بعد انتهاكها للحدود البحرية الروسية».



ونشرت الوزارة بيان رسمي جاء فيه «قواتنا البحرية وجهت تحذيرات بوجوب تغيير مسار المدمرة فوراً، والخروج من المياه الإقليمية الروسية قبل اتخاذ إجراءات أخرى».



الدفاع الروسية أضافت أنه «بعد تلقي الجانب الأمريكي التحذيرات الروسية قامت المدمرة "جون ماكين" على الفور بتغيير مسارها وتوجهت إلى المياه المحايدة».