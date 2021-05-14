روحاني: مشروع سكة الحديد مع العراق سيربط إيران بسوريا والمتوسط
ظريف في دمشق: تحوُّلات لا تلغي الثوابت
الدفاع الروسية: مقتل 338 إرهابيا واعتقال 44 آخرين في سوريا منذ نيسان
ظريف في دمشق لبحث الإنتخابات الرئاسية والملفّ الفلسطيني
مقتل امرأة وإصابة 26 آخرين بقصف من غزة على تل أبيب
إصابة خط أنابيب الوقود بين إيلات وعسقلان في هجوم صاروخي من قطاع غزة
«العرض» السعودي لدمشق: إعادة الإعمار مقابل «ضبط» العلاقات مع إيران!
من النهر إلى البحر: فلسطين تُحطّم الأسوار
إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضبط وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين
الإعلان النهائي عن أسماء المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية
الخارجية: ما يجري في القدس "عدوان وقح" يستدعي مساءلة إسرائيل
الرئيس الأسد يهنئ الرئيس بوتين بعيد النصر على النازية
المركزي : يوجد كمية كبيرة من القطع الأجنبي المزور في السوق غير النظامية
بعد السماح لشركتي صرافة بيع القطع الأجنبي غرفة تجارة دمشق تدعو الصناعيين والتجار إلى وقف شراء الدولار
البرلمان الدنماركي يصوت لإعادة اللاجئين السوريين الى سوريا

"سرايا القدس" تقصف موقع نحال العوز بعدد من قذائف الهاون

قصفت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين،  موقع نحال العوز الإسرائيلي بعدد من قذائف الهاون الثقيلة.

وقد رد الجيش الإسرائيلي بشن غارة حربية وإطلاق عدد من القذائف المدفعية على شمال قطاع غزة.

وكانت "القسام"، أعلنت في وقت سابق اليوم أنها استهدفت بطائرة مسيرة مفخخة من طراز "شهاب" مصنع الكيمياويات في مستوطنة بنير عوز الواقعة على مقربة من حدود قطاع غزة.

في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية التابعة له أسقطت قبل قليل طائرة من دون طيار أخرى (وهي الخامسة على الأقل منذ بداية الجولة الجديدة من التصعيد) أطلقت من قطاع غزة صوب الأراضي الإسرائيلية.

 

 


المصدر: RT