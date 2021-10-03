رفع مخصصات العائلة من السكر الحر إلى 4 كيلو غرامات شهرياً

نشرت “المؤسسة السورية للتجارة” جدولاً يتضمن مخصصات البطاقة الذكية العائلية للشهر الجاري، وتبيّن فيه تعديل كمية السكر الحر الموزع عبر البطاقة الذكية (دون طلب مسبق ورسائل)، لتصبح 4 كيلوغرامات سكر شهرياً للأسرة بدل 3 كيلوغرامات.



وبقيت مخصصات العائلة من الشاي الحر شهرياً (400 غرام) بـ7,200 ل.س، أو (600 غرام) بـ10,800 ل.س، ويمكن الحصول عليهما معاً بمعدل كيلو واحد شاي شهرياً بـ18 ألف ل.س.



وطرحت وزارة التموين في 19 أيلول 2021 السكر والشاي عبر البطاقة الذكية بسعر غير مدعوم ودون تسجيل مسبق أو انتظار رسالة الاستلام، بمعدل 3 كيلو سكر للعائلة وبسعر 2,200 ليرة للكيلو، وكيلو شاي بسعر 18 ألف ل.س للكيلو.



ويمكن للشخص شراء مخصصاته من مادتي السكر والشاي غير المدعومتين، دون أن يؤثر ذلك على مخصصاته المدعومة من السكر والرز المباعة حالياً عبر البطاقة، وبسعر 1,000 ل.س للكيلو، بحسب كلام الوزارة.



ويحق حالياً لكل شخص الحصول على كيلو سكر وكيلو رز مدعوم شهرياً عبر البطاقة الذكية، على ألا تتجاوز مخصصات الأسرة 6 كيلو سكر و5 كيلو رز شهرياً مهما بلغ عدد أفرادها، لكن المواطنين يشتكون من تأخر وصول رسالة استلام مخصصاتهم.



وبدأ توزيع المياه المعدنية عبر البطاقة الذكية في 25 أيلول 2021، دون تسجيل أو رسائل، بمعدل جعبتي مياه كبيرة (الجعبة بـ3,150 ل.س) وجعبة مياه صغيرة (الجعبة بـ4,200 ل.س) كل أسبوعين، ويمكن للشخص الحصول عليها كاملة أو حسب احتياجاته.