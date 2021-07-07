رفع سعر ليتر بنزين أوكتان 95 إلى 3000 ليرة سورية

رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر ليتر بنزين “أوكتان 95” إلى 3000 ليرة سورية، بعدما كان 2500 ليرة فقط.



وأعلنت الوزارة في قرارها أن العمل في هذا السعر يبدأ منذ صباح يوم الأربعاء 7-7-2021.



وفي مداخلة هاتفية للإخبارية السورية، قال معاون وزير النفط والثروة المعدنية المهندس عبد الله خطاب، إن القرار “شمل فقط هذا النوع من البنزين، ولا يشمل أي نوع آخر”.



وأكد “خطاب” أن “السعر الحالي يمثل سعر التكلفة فقط لهذا البنزين الذي يتم استجراره خارج البطاقة الذكية”.



وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت سعر ليتر الأوكتان 95 في آذار الماضي إلى 2000 ليرة بدلاً من 1300، ثم ارتفع بعد شهر واحد إلى 2500 ليرة سورية.