رعاة أغنام يتصدون لمسلحين هاجموا قطعانهم في ريف الرقة

تعرضت مجموعة من أبناء القبائل العربية في بادية محافظة الرقة لهجوم مسلح نفذه عدد من مسلحي فلول تنظيم”داعش”،أثناء رعيهم لأغنامهم.



وأفادت مصادر محلية في ريف الرقة أن مجموعة من مسلحي فلول “داعش” الإرهابي هاجموا رعاة للأغنام من أبناء القبائل العربية في بادية السبخة جنوبي شرقي محافظة الرقة، في محاولة لسرقة قطيع كبير من الأغنام ، يوم الاثنين 6 أيلول.



وتابعت المصادر أن رعاة الأغنام من أبناء القبائل العربية اشتبكوا مع المجموعة المهاجمة، واستطاعوا إنقاذ عدد كبير من رؤوس الأغنام من السرقة و النهب، في حين قتل 80 رأس من الغنم بالاشتباك مع إعطاب جرار زراعي وصهريج لنقل المياه للرعاة، مع معلومات مؤكدة عن وقوع إصابات مباشرة في صفوف المسلحين.



وأوضحت المصادر أن رعاة الأغنام وعددهم ثلاثة شبان تمكنوا من الوصول إلى حاجز للجيش السوري ،بعد انقطاع الاتصال معهم لعدة ساعات، حيث باشرت مجموعة من عناصر الجيش السوري عملية تمشيط للمنطقة المستهدفة.



وفي السياق ذاته عثر الجيش السوري والقوات الرديفة على جثة الشاب رامز العوض من سكان بلدة معدان في ريف الرقة بعد يومين من فقدان الاتصال معه أثناء رعيه لأغنامه في البادية ،حيث تعرض الشاب لهجوم مماثل من مسلحي فلول”داعش” الإرهابي.



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