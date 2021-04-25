رسالة الغاز تتجاوز السبعين يوماً.!؟

تجاوزت مدة انتظار رسالة الغاز السبعين يوماً في ريف دمشق وذلك بعد الاطلاع عند عدد من المستهلكين في حين أكد مستهلكون آخرون أن دورهم لدى المعتمد لم يتحرك منذ أكثر من 45 يوماً.



وبيّن معتمدون في دمشق وريفها أن هناك نقصاً في المادة انعكس على حركة الدور الذي يعاني جموداً نتيجة عدم وصول دور المعتمد لدى غاز دمشق وريفها.



مدير جمعية معتمدي غاز دمشق صبري الشيخ أكد بدء تنفيذ وجبة الغاز منذ الأسبوع الماضي في العاصمة وأن جميع من ينتظر على الدور من المعتمدين في عدرا لا يعود من دون الحصول على مستحقاته.



ويعيد الشيخ السبب في عدم حصول المعتمد على دوره في التعبئة لعدم انتهاء الكمية المخصصة له لتوزيعها وبالتالي عدم تصفير الجهاز ما يؤثر حكماً على دوره في التعبئة.



ويكشف الشيخ أن عدد الأسطوانات المخصصة حالياً لدمشق وريفها يتراوح يومياً بين 20 و 25 ألف أسطوانة، نافياً وجود أي نقص في المادة وموضحاً أن الاستهلاك اليومي في الشتاء للعاصمة وريفها لا يزيد على هذا الرقم بأكثر من 4 ألاف أسطوانة.







الوطن