رتل أمريكي جديد يدخل إلى القامشلي

أدخلت القوات الأمريكية قافلة جديدة من الشاحنات والعربات، ترافقها سيارات همر عسكرية إلى قاعدته في تل بيدر بمنطقة القامشلي بريف الحسكة.



وبحسب مصادر أهلية، فإن خمسين آلية منها سيارات شحن مبردة وأخرى للنقل وعربات عسكرية ترافقها عربات همر عسكرية، وجميعها تابعة للقوات الأمريكية، دخلت من الأراضي العراقية إلى قاعدة تل بيدر في منطقة القامشلي بالقرب من الطريق الدولي "m4".



يأتي ذلك بعد يوم واحد من إدخال القوات الأمريكية إلى مدينة الرميلان 58 آلية، بينها شاحنات وبرادات وصهاريج وحاملات سيارات عسكرية، لتعزيز وجودها في منطقة الجزيرة.