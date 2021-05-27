المقداد: التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة كشفت الطبيعة العنصرية لكيان الاحتلال
"مسلّحو التسوية" يمنعون الانتخابات في ريف درعا
سوريا تنتخب رئيسها: إقبال استثنائيّ... رغم العراقيل
الجنوب على خريطة الانتخابات: مسلّحو «التسويات» ضمن المشهد
"إدارة الشمال" تغلق المعابر إلى مناطق سيطرة الحكومة
ثلاث قاذفات روسية بعيدة المدى تصل قاعدة حميميم
المقداد يهدد "إسرائيل".. « لن يستمر ذلك دون ثمن»
الدفاع الروسية تحذّر من هجوم مسلح عشية الانتخابات الرئاسية السورية
سوريا تنهي استعداداتها للانتخابات الرئاسية لعام 2021
“مسد” المدعومة أمريكياً تُعلن عن قرارها بشأن إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية في مناطق سيطرتها
“هيئة تحرير الشام” تلوّح باحتمال فرض “تجنيد إجباري” في إدلب
وفود برلمانية من العراق وإيران تصل دمشق لمواكبة الانتخابات الرئاسية
حمص وحماة جاهزتان للاقتراع: مخاوف أمنيّة لا توقف الاستحقاق
الحسكة تستعد للتصويت: استفتاء على رفض الاحتلال
استكمال جميع مستلزمات العملية الانتخابية في دمشق

رئاسة الوزراء تطالب بفتح باب استيراد الشعير

طلب رئيس "مجلس الوزراء" حسين عرنوس من "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" تنشيط استيراد مادة الشعير، وفتح باب استيراده حتى الموسم القادم، مشدداً على الوزارات المعنية بضرورة توفير متطلبات نجاح تسويق محصول القمح.
 
وفي جلسة المجلس الأسبوعية، طلب عرنوس البدء بإعداد الموازنة العامة لـ2022، والتركيز فيها على إنهاء تنفيذ المشاريع التي تم إطلاقها، وتحديد الأولويات التنموية، وضبط وترشيد الإنفاق وتوجيهه نحو دعم الإنتاج.
 
ومددت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" سابقاً وقف استيراد الشعير العلفي لمدة عام أي لغاية 8 تموز 2021، وذلك بعدما انتهت مدة قرارها السابق رقم 596، الذي قضى بوقف استيراد الشعير العلفي مدة عام من 8 تموز 2019 حتى 8 تموز 2020.
 
وقررت الحكومة مؤخراً أيضاً الاستمرار في وقف تصدير الشعير المحلي لغاية نهاية أيار 2021، من أجل تأمين حاجة "المؤسسة العامة للأعلاف" من المادة لتقديمها إلى مربي الثروة الحيوانية.