دياب يعلق على فحوى تحقيق الـ«FBI» بتفجير مرفأ بيروت

رد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب على تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي حول كمية نيترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت في الرابع من آب بــ 500 طن.



وقال دياب مستغرباً إن « تقرير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي قدر كمية نيترات الأمونيوم التي انفجرت داخل مرفأ بيروت في 4 أغسطس بـ500 طن». في حين عزت السلطات اللبنانية الانفجار المروع الذي تسبب بمقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح، إلى حريق نشب في مستودع خُزنت فيه وفق ما أعلن دياب حينها، كمية 2700 طنّ من نيترات الأمونيوم منذ ستّ سنوات من دون إجراءات حماية.



وأفاد دياب في لقاء مع عدد من الصحفيين في مقر رئاسة الوزراء، وفق بيان عن مكتبه الإعلامي، أن «تقرير الـ "أف بي آي" كشف بأن الكمية التي انفجرت هي 500 طن فقط»، متسائلاً «أين ذهبت 2200 طن المتبقية»؟.



وبعد الانفجار المروع، شارك مكتب من فريق الــ "أف بي آي"، حيث سلم الجانب اللبناني نسخة عن تقريره، كما شارك محققون فرنسيون في عملية جمع الأدلة.



وتحقق السلطات اللبنانية في الانفجار منذ وقوعه، إلا أن المحقق العدلي، فادي صوان، أعلن الشهر الحالي تعليق التحقيقات لعشرة أيام بعدما طلب وزيران سابقان، ادعى عليهما في مذكرة، نقل الدعوى إلى قاض آخر، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.



وكان صوان ادعى على دياب وثلاثة وزراء سابقين، هم وزير المال السابق، علي حسن خليل، ووزيري الأشغال السابقين، غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، إلا أن أحداً منهم لم يمثل أمامه في جلسات حددها لاستجوابهم كـ"مدعى عليهم".