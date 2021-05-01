خلال يوم.. أكثر من 400 ألف إصابة بكورونا في الهند

في رقم يشكل سابقة في العالم، أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم السبت، تسجيل أكثر من 400 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقالت الوزارة إنه تم إحصاء 401 ألف و993 إصابة جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي لهذه الحالات في الهند إلى أكثر من 19.1 مليوناً.



وبلغ عدد الوفيات 3523 خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للذين أودى كوفيد-19 بحياتهم إلى 211 ألفاً و853 شخصاً.



وهذه المرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا التي يكسر فيها بلداً حاجز الـ400 ألف إصابة جديدة يومياً، مما يشير إلى حجم المأساة التي تعيشها الهند البالغ عدد سكانها نحو 1.3 مليار نسمة.