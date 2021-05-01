خبراء ينصحون بتناول البطيخ مع بذوره!

أفاد الخبراء بأن البطيخ من الفواكه الصيفية المنعشة والمرطبة للجسم، ومعروف أيضاً بفوائده الصحية الذهبية.



ويحتوي البطيخ على بذور كبعض أصناف الفواكه الأخرى مثل العنب والتفاح والتوت، ويمتنع الكثير من الأشخاص عن تناول تلك البذور لأسباب عديدة أحدها مرارة طعمها، ولكن بحسب ما نشره موقع “ميديك فوريوم” الطبي الروسي، فإن تلك البذور لها دورها في تعزيز صحة الجسم أيضاً.



حيث أكد الخبراء أن التخلص من بذور البطيخ يعني فقدان العناصر الغذائية الهامة والضرورية الموجودة فيها.



وأشار الخبراء إلى أن تلك البذور تعد مصدراً جيداً للعديد من المعادن، بما في ذلك المغنيسيوم والحديد، وبالتالي لها قدرة على تعزيز المناعة بشكل مثالي وتساعد في التحكم بمستويات ضغط الدم، ولا يقتصر الأمر على تلك العناصر فحسب، بل تحتوي أيضاً على الزنك وحمض الفوليك والكالسيوم.



وتحتوي تلك البذور أيضاً على المنغنيز والنحاس والبوتاسيوم، وهذا ما يجعلها تمنحك عظام أقوى وأمتن، إذ تساعد هذه المعادن في تحسين كثافة العظام، كما يمكن للمغذيات الدقيقة الموجودة فيها أن تعزز عملية التمثيل الغذائي.



وختم الخبراء كلامهم موضحين، أنه من أجل الحصول على أقصى استفادة، يجب عدم بصق بذور البطيخ أو إزالتها مسبقاً، بل يجب تناولها ومضغها جيداً، ويُمكن أيضا ًقلي تلك البذور في الزيت قليلا واستخدامها في السلطات أو العصائر.