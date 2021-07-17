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خاصية جديدة لـ واتساب تسمح بالتراسل من دون هواتف

يختبر تطبيق واتساب خاصية جديدة تسمح للمستخدمين، بتبادل الرسائل، من دون استخدام هواتفهم.

حالياً يربط استخدام التطبيق بالهواتف النقالة، حتى عند استخدامه عبر أجهزة أخرى مثل الكومبيوتر.

لكن الخاصية الجديدة ستسمح للمستخدمين بإرسال واستقبال الرسائل "حتى لو كانت بطارية الهاتف قد فرغت بالكامل".

وقال تطبيق واتساب المملوك من شركة فيسبوك في بيان إن الخاصية الجديدة ستتيح ربط ما يصل إلى 4 أجهزة مختلفة مثل الكومبيوتر أو الأجهزة اللوحية، لتلقي وإرسال الرسائل في نفس الوقت.
ومن المقرر أن يبدأ التطبيق تجربة الخاصية الجديدة، على مجموعة صغيرة من المستخدمين قبل تحسينها وإضافة المزيد من الإمكانيات لها، ثم السماح لجميع المستخدمين بالوصول إليها.