حقيقة السفينة التجارية التي تعرضت لانفجار في خليج عمان

أعلنت شركة “درياد غلوبال” المختصة بالأمن البحري أن السفينة التجارية التي تعرضت لانفجار أمس في خليج عمان تابعة لشركة (إسرائيلية).



وأوضحت الشركة التي تتخذ من لندن مقراً لها أن سفينة الشحن تبحر تحت علم باهاماس وتحمل اسم “ام في هيليوس راي” تابعة لشركة “هيليوس راي ال تي دي” الإسرائيلية المسجلة في جزيرة مان البريطانية وكانت في طريقها إلى سنغافورة من مدينة الدمام السعودية.



وأضافت الشركة “من المفهوم أن السفينة كانت تقريباً على بعد 44 ميلاً بحرياً شمال غرب مسقط عندما وقع الانفجار” موضحة أنه “يبدو أن السفينة كانت عائدة إلى ميناء المنشأ”.



وأكدت وكالة “أسوشيتد برس” صحة هذه المعلومات نقلاً عن “مصدر أمني خاص”.



ونقلت “أسوشيتد برس” عن مسؤولين دفاعيين أمريكيين تأكيدهم أن الانفجار خلف ثغرتين في الجانب الأيسر من السفينة وثغرتين أخريين في الجانب الأيمن فوق الخط المائي.



وكانت هيئة التجارة البحرية البريطانية أعلنت في وقت سابق اليوم أن السفينة تعرضت لانفجار أمس في خليج عمان مشيرة إلى أن “التحقيقات جارية”.