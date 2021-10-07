حشود عسكرية سورية غير مسبوقة الى ادلب

وصلت تعزيزات عسكرية ضخمة ونوعية للجيش العربي السوري إلى ريف إدلب الجنوبي خلال الساعات القليلة الماضية.



وأكد مصدر ميداني في ريف إدلب أن عشرات المدرعات العسكرية وصلت إلى جبهة ريف إدلب الجنوبي وسبقها وصول راجمات صواريخ وعدد من عناصر الاقتحام في الجيش السوري.



وتابع المصدر أن هذه التعزيزات تأتي ضمن خطة الجيش السوري في رفع الجاهزية على كامل محاور الاشتباك مع المجموعات المسلحة والتي تواصل محاولتها بشكل يومي مهاجمة مواقع الجيش واستهداف القرى والبلدات الآمنة بالقذائف الصاروخية وهذا الأمر لن يدوم طويلاً وبالتالي أصبحنا نتحدث عن ضرورة إبعاد المسلحين عن مواقعهم الحالية وهذا الأمر على ما يبدو لن ينجح سوى بالعمل العسكري.



وأضاف المصدر أن طائرات الاستطلاع الروسية رصدت خلال الأيام القليلة الماضية عدداً من المواقع التابعة لـ “هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)” و”حراس الدين” على عدة محاور بجبل الزاوية تم التعامل معها بدقة عالية وتدميرها بشكل كامل.



وحول التحركات التركية الأخيرة على جبهة ريف إدلب الجنوبية كشف المصدر أن الأتراك تنقلوا بين بلدتي بنين والرويحة بجبل الزاوية وسط معلومات تتحدث عن نية الأتراك إنشاء نقطة عسكرية بهذه المنطقة.حيث تسعى تركيا إلى عزل المناطق التي تسيطر عليها الفصائل التابعة لها عن باقي المجموعات المسلحة ولكن هذا الأمر لن يغير أياً من الخطط العسكرية على الأرض.



وختم المصدر قوله: “إن أياماً قليلة سوف توضح تفاصيل المشهد الميداني عموماً في ريف إدلب”.



وكالات