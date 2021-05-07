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حريق كبير يلتهم سوقا وسط بغداد

حريق كبير يلتهم سوقا وسط بغداد

اندلع حريق كبير في سوق وسط العاصمة بغداد، وتم استنفار فرق الدفاع المدني للسيطرة على الحريق.

وقالت وسائل الاعلام ان الحريق اندلع في سوق الجمعة بمنطقة النهضة ببغداد، ولا معلومات عن حجم الأضرار حتى اللحظة.

وأشارت إلى أن السوق يضم الأثاث المستعمل والأجهزة الكهربائية وأفادت بأن مديرية الدفاع المدني أرسلت 30 فريقا للسيطرة على الحريق.

ونجم حريق اندلع قبل أيام في الطابق المخصص للإنعاش الرئوي في مستشفى ابن الخطيب ببغداد عن انفجار عبوة أوكسجين، مما أودى بحياة 82 شخصا، وإصابة أكثر من 100 آخرين. 