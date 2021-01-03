حرب ترامب مستمرة.. "تكتل في الشيوخ لرفض فوز بايدن"

انضم عدد من المشرعين الجمهوريين إلى جهود الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية، متعهدين برفض فوز بايدن، عندما يجتمع الكونجرس الأربعاء القادم، للتصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.



وأعلن السيناتور تيد كروز عن ولاية تكساس السبت عن ائتلاف من 11 عضوا في مجلس الشيوخ، سيطلب التصويت لرفض نتائج الانتخابات في الولايات المتأرجحة التي يزعم ترامب أنها شهدت تزويراً.



وأضاف أعضاء التكتل من خلال بيان أنه ينبغي للكونغرس أن يعين على الفور لجنة لإجراء مراجعة طارئة لنتائج الانتخابات بتلك الولايات خلال عشرة أيام.



يأتي ذلك بعد إعلان السناتور جوش هاولي من ميسوري، الذي كان أول من خالف زعامة مجلس الشيوخ بقوله إنه سينضم إلى الجمهوريين في مجلس النواب في الاعتراض على فرز الأصوات في الولاية خلال الجلسة المشتركة للكونجرس.