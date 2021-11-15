"حجاب للجنسين" يثير الجدل على مواقع التواصل

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صوراً جديدة أثارت جدلاً واسعاً لـ حجاب للرجال الذي أصدرته دار الأزياء الإيطالية United Colors of Benetton.



وأطلقت دار الأزياء الإيطالية مجموعة من الأغطية الجديدة بألوانها المتنوعة وبأقمشتها المطاطية المزركشة التي تتناسب مع جميع الأذواق، أطلقت عليها اسم "unisex hijab" مما يعني أنه يمكن أن يرتديها كل من الرجال والنساء ولم يقتصر على السيدات فقط كالمعتاد.



تم تصميم حجاب الرجال المثير للجدل من قبل مغني الراب غالي أمدوني، الذي يبلغ من العمر 28 عاماً، وقد ظهر غالي في العديد من الصور و الحفلات التي أحيها و هو مرتدياً هذا الحجاب.



وعرض حجاب الرجال لأول مرة في أسبوع الموضة بمدينة ميلانو في أيلول الماضي، ولكنه متوفر الأن في العديد من الأسواق حول العالم، وقد يصل سعره إلي 40 دولار أمريكي.



وقد أثار حجاب الرجال ردود فعل متباينة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض حرية شخصية على عكس آخرين الذين لم ينل إعجابهم ما شكل موجة سخرية ضخمة على مواقع التواصل.