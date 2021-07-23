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حالة مرضية نادرة تجبر رجلا على النوم 3 أسابيع كل شهر

يعاني رجل هندي من مرض عصبي غريب من نوعه يدفعه لفقدان وعيه والنوم مدة قد تصل لـ3 أسابيع من كل شهر.

فبحسب ما نقلته صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، فإن بوخارم ديفي، صاحب الـ42 عاما يعاني من مرض "فرط النوم المحوري"، بحالة تحول القيلولة الى فترة نوم طويلة.

ظهرت الأعراض عليه لأول مرة منذ 23 عاما، بعد فترة وجيزة من زواجه. 

في البداية، اعتاد ديفي على النوم لمدة خمسة أو ستة أيام قبل الاستيقاظ. وعندما صارت المدة أطول، أصيبَت زوجته وأمه بقلق شديد، ولكن لم يكن لديهما المال لزيارة مستشفى. 

واستشارة عائلته طبيبا بعد أن ظل نائما لمدة شهر كامل، ليخبرهم الطبيب بأنه لم ير شيئا كهذا من قبل.

ومن أجل إطعامه، تهز أسرته جسدَه بشدة مرتين في اليوم ليجلس منتصبا، كما وتحممه أسرته أثناء نومه، وهو لا ينهض للذهاب إلى الحمام وعلى أسرته تنظيفه.
ورغم فرط النوم، يقول ديفي إنه لا يشعر بالراحة، ويضيف: "أشعر بالألم والإرهاق وأعاني من الصداع".