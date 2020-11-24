حالة الطقس 24/11/2020

أفادت الأرصاد الجوية ، بأن درجات الحرارة في سورية ستبقى قريبة من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.



ووفقاً لصفحة الأرصاد الجوية على موقع “فيسبوك”، فإن الطقس اليوم الثلاثاء، سيكون صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب العالية خلال ساعات النهار، ويستمر بارداً ورطباً ليلاً، محذرة من تشكل الضباب في المناطق الجبلية والوسطى والقلمون خلال ساعات الصباح الباكر، والرياح تكون متقلبة إلى شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وحول طقس غداً الأربعاء، أوضحت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستبقى حول معدلاتها أو أدنى بقليل، ويستمر الطقس بين الصحو والغائم جزئياً ومن المتوقع أن تتكاثر الغيوم المنخفضة خلال ساعات بعد الظهر لتصبح الفرصة مهيأة لهطول زخات من المطر تكون مصحوبة بالرعد أحياناً، كما تنشط الرياح الشرقية خاصة في المناطق الشمالية والشرقية.



من جهتها، صفحة “هوى الشام” المتخصصة في الأحوال الجوية، توقعت أن تتأثر سورية بمنخفض جوي يبدأ مع آخر ساعات ليل غد الأربعاء، ويستمر حتى ليل يوم الجمعة، وستنخفض درجات الحرارة بشكل واضح نهاراً، لتسجل في الداخل السوري ما بين 14 إلى 15 درجة، أما ليلاً فتسجل 8 درجات فقط.



يذكر أن المتنبئ الجوي شادي جاويش، كان قد حذر في حديث مع إذاعة “شام إف إم”، من الأجواء الباردة جداً التي تلي المنخفض حيث تصل درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في المرتفعات الجبلية، مضيفاً “ستكون هذه الفترة بمثابة بروفا لفصل الشتاء”.