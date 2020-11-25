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حالة الطقس ٢٥/١١/٢٠٢٠

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم، أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام يتحول إلى غائم خلال ساعات المساء، فوق المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر مصحوبة بالرعد أحيانا.

ومن المتوقع أن يمتد الهطل بشكل تدريجي ليشمل باقي المناطق.

اما الرياح فتكون متقلبة إلى شرقية خفيفة السرعة تنشط في المناطق الشرقية والجزيرة لتثير الغبار في تلك المناطق والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ماطر على فترات فوق أغلب المناطق مع هطولات ثلجية متوقعة على المرتفعات الجبلية العالية.