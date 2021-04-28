"جورج فلويد" جديد ضحية لعنف الشرطة الأمريكية

أصبحت الشرطة الأمريكية في قفص الاتهام من جديد، بعد أيام فقط على إدانة أحد عناصرها في جريمة قتل الرجل الأسود جورج فلويد، التي حدثت قبل عام وفجرت غضباً كبيراً داخل الولايات المتحدة وخارجها.



وفي القضية الجديدة، يقول محامو عائلة أندرو براون، وهو رجل أسود قتله ضباط شرطة بولاية نورث كارولاينا الأمريكية بدم بارد الأسبوع الماضي خلال القبض عليه، إن الضحية "أعدم".



واستند المحامون في حديثهم إلى الكاميرات المثبتة بملابس أفراد الشرطة، التي تظهر أن براون قتل عمداً، متهمين مسؤولي الشرطة بحجب الأدلة.



وأثارت الحادثة احتجاجات محدودة في مدينة إليزابيث التي يقطنها زهاء 18 ألف نسمة، نصفهم من السود.