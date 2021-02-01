جمعية الصاغة تهدد بإغلاق محال بيع الذهب المخالفة

أصدرت جمعية الصياغة تعميم على الحرفيين، بضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية، مؤكدةً أن البيع بسعر أعلى من السعر المحدد يعتبر مخالفة ويتعرض صاحبها للمخالفات القانونية وإغلاق المحل.



وأوضحت جمعية الصياغة سابقاً، أن تقلبات أسعار الذهب سببها التغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، لافتةً إلى أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية.



ومؤخراً، لفت رئيس جمعية الصاغة غسان جزماتي إلى أن الأسواق تشهد انخفاضاً كبيراً بمبيعات الذهب الأصلي، حيث لا تتجاوز 1.5 كيلو غرام ذهب يومياً، في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطن، مقارنةً مع ارتفاع أسعار كل السلع والمواد ومن ضمنها الذهب.



كما كشف جزماتي أن كل الذهب الذي يُتداول في الأسواق حالياً هو ذهب مستعمل يتم بيعه من المواطنين للصاغة وبدورهم يعيدون صياغته وطرحه في المحلات.



وسجل سعر غرام الذهب من عيار /21/ اليوم السبت 150 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر الغرام من عيار /18/ 128571 ألف ليرة، مع وصول سعر الأونصة الذهبية العالمية إلى 1847 دولاراً.