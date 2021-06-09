"تويتر" يمنح مستخدميه فرصة جديدة لجني الأرباح

يتحضر القائمون على تطبيق "تويتر" لإدخال ميزة جديدة على التطبيق ستسمح لمستخدميه بجني بعض الأرباح من صفحاتهم.



وتبعا للباحثة والمختصصة بشؤون التطبيقات، جين وونغ، فإن "تويتر على وشك إطلاق ميزة Super Follows الجديدة، والتي من خلالها سيتمكن بعض مستخدمي التطبيق من فرض رسوم على متابعي تغريداتهم مقابل تزويدهم بمحتوى إضافي".



وأشارت وونغ إلى "أن الذين سيستفيدون من الميزة الجديدة يجب ألا تقل أعمارهم عن 18 سنة، كما يجب أن تمتلك صفحاتهم 10 آلاف متابع على الأقل عبر تويتر، وأن يكونوا قد نشروا 25 تغريدة على الأقل في الـ 30 يوما الأخيرة قبل تفعيل الخدمة".



وأوضحت الباحثة أن مستخدمي ميزة Super Follows بإمكانهم تصنيف المحتوى الذي يرغبون بتوفيره لمتابعيهم عبر عدة فئات مثل: "فئة الرياضة"، أو فئة "البث الصوتي".



وكانت "تويتر" قد أعلنت في مايو الفائت أيضا أن مستخدمي تطبيقها سيتمكنون من استحداث غرف اتصالات مدفوعة عبر خدمات Spaces في التطبيق، وسيكون بإمكانهم جدولة مواعيد هذه الغرف للتخطيط لأكثر من حدث أو فعالية.



المصدر: نوفوستي