تونس وليبيا تبحثان فتح المعابر الحدودية

بحثت تونس وليبيا إمكانية المباشرة في فتح المعابر الحدودية واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين، أمس، وفق البروتوكول الصحي الصادر عن اللجنة العلمية في تونس.



وقالت سفارة طرابلس لدى تونس، في بيان صحافي، إن «الجانبين اتفقا على تواصل اللجنة العلمية في البلدين، للنظر في الاستثناءات والتعديلات التي من الممكن القيام بها، للتخفيف من الإجراءات والأعباء المالية والزمنية المترتّبة على البروتوكول الجديد».



وفي وقت سابق الخميس، وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، ووزير الداخلية خالد مازن، إلى مطار تونس قرطاج بالعاصمة.



وكانت وسائل إعلام ليبية قد نقلت، الأربعاء، عن المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، قوله إن وفداً وزارياً رفيع المستوى يصل الخميس إلى تونس، لبحث البروتوكول الصحي وفتح المنافذ وعودة الرحلات.



والأربعاء، أوصت اللجنة العلمية لمجابهة كورونا في تونس، بالإبقاء على الحدود البرية مغلقة، من أجل الوقاية من مخاطر انتقال العدوى.

وفي 8 تموز الماضي، أعلنت ليبيا إغلاق المنافذ البرية والجوية مع تونس لمدة أسبوع، بسبب تفشي السلالة الهندية المتحورة من كورونا في الأخيرة، تم تمديده لاحقاً.



وفي 17 آب الجاري، أعلنت الحكومة الليبية إعادة فتح المنافذ البرية وحركة الملاحة الجوية مع تونس، بعد إغلاق استمر أكثر من شهر، لكنها لم تعد إلى سالف نشاطها بعد.