توقيف عدة أشخاص يقومون بسرقة الكابلات الكهربائية من القرى بريف حماة

تمكنت شرطة ناحية جب رملة في مصياف من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص وهم المدعوين: (عبدالكريم. ز) و(عيسى. م) و( محمد. ز )،وصادرت كمية من مادة النحاس وبعض الأسلاك الكهربائية، وعدد من فالات الرذاذ المستخدمة لري الأراضي الزراعية، ومنشاري حديد، وقطاعة حديد وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على قص وسرقة الكابلات الكهربائية في عدد من القرى التابعة لمنطقة مصياف وقيامهم بحرقها لاستخراج مادة النحاس بقصد بيعها.



وفي سياق آخر ألقى مركز الأمن الجنائي في الغاب القبض على شخصين وهما المدعوان: (عبد الرحمن . ح) و(سليمان . ك) وضبط بحوزتهما كمية من الكابلات الكهربائية، وبالتحقيق معهما اعترفا بسرقتها من بعض القرى التابعة لمنطقة الغاب، كما اعترفا بارتكابهما سرقات أخرى وهي (سرقة أغنام، وفالات رذاذ ،ودراجات نارية )، وبيعها وتقاسم ثمنها.



تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً .