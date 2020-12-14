توقعات عن شكل العالم الجديد

هل سيحدث هذا فعلاً ؟؟ !!!..

الكشف عن أشياء ستغير وجه العالم وستختفي معها محطات البترول ومحلات تصليح السيارات كما اختفت أفلام كاميرات كوداك يكشف عن تنبؤات مذهلة يصعب تصديقها، لكنها قد تصبح قريبًا حقيقة واقعية كما كانت غيرها من الأفكار التي نستبعد حصولها ثم حصلت وتعايشنا معها وصارت جزءاً من استخداماتنا وحياتنا اليومية التي لا يمكن الاستغناء عنها، ومن ذلك الهاتف المحمول وكاميرا الهاتف المحمول وتصفح الإنترنت عبر الهاتف المحمول والتواصل مع العالم والأصدقاء والأهل في كل مناطق الدنيا عبر السوشيال ميديا التي قربت المسافات وألغت الحواجز، وصار كل شخص يمكث مع النت أكثر من مكوثه مع أهله.

والآن هذه قراءة لأهم ما سيحدث في عالمنا:

1. محلات تصليح السيارات سوف تختفي.

2. محرك البنزين / أو الديزل يتكون من 20000 قطعة فردية. بينما يحتوي محرك السيارة الكهربائي على 20 قطعة كهربائية تباع بضمان مدى الحياة ولا يتم إصلاحها إلا من قبل الوكيل. يستغرق فك المحرك الكهربائي واستبداله 10 دقائق فقط.

3. لا يتم إصلاح محركات السيارات الكهربائية المعطلة في محلات الاصلاح ولكن يتم إرسالها إلى ورشة إصلاح إقليمية تقوم بإصلاحها باستخدام الروبوتات.

4. ضوء عطل المحرك الكهربائي الخاص بسيارتك يضيء ، لذلك يمكنك القيادة إلى محطة تشبه محطات غسيل السيارات ، ويتم سحب سيارتك أثناء تناولك فنجان من القهوة وتخرج سيارتك بمحرك كهربائي جديد!

5. سوف تختفي مضخات البنزين.

6. زوايا الشوارع بها عدادات لتوزيع الكهرباء. ستقوم الشركات بتركيب محطات إعادة الشحن الكهربائي ؛ في الواقع ، لقد بدأوا بالفعل في العالم المتقدم.

7. خصصت كبرى شركات تصنيع السيارات الذكية أموالاً للبدء في بناء مصانع جديدة لا تصنع إلا السيارات الكهربائية.

8. صناعات الفحم سوف تختفي. ستتوقف شركات البنزين / النفط. سيتوقف الحفر والتنقيب عن النفط. لذا قل وداعا لأوبك! ... الشرق الأوسط في مأزق.

9. ستقوم المنازل بإنتاج وتخزين المزيد من الطاقة الكهربائية خلال النهار ثم استخدامها وإعادة بيعها إلى الشبكة. تقوم الشبكة بتخزينها وتوزيعها على الصناعات ذات الاستهلاك العالي للكهرباء. هل رأى أحد سقف شركة TESLA تسلا؟

10. طفل اليوم سوف يرى السيارات الشخصية الحالية فقط في المتاحف. يقترب المستقبل بشكل أسرع مما يستطيع معظمنا التخيل.

11. في عام 1998 ، كان لدى شركة كوداك 170000 موظف وباعت 85٪ من انتجها من ورق الصور في جميع أنحاء العالم. في غضون سنوات قليلة ، اختفى نموذج أعمالهم وأفلسوا. من كان يظن أن هذا سيحدث؟

12. ما حدث لـ Kodak و Polaroid سيحدث في الكثير من الصناعات في غضون 5-10 سنوات مقبلة ... ولا يتوقعه معظم الناس.

13. هل فكرت في عام 1998 أنه بعد 3 سنوات ، لن يتم التقاط صور على فيلم مرة أخرى؟ مع الهواتف الذكية اليوم ، من يمتلك كاميرا هذه الأيام؟

14. تم اختراع الكاميرات الرقمية في عام 1975. كانت الكاميرات الأولى تحتوي على 10000 بكسل فقط ، لكنها اتبعت قانون مور. لذلك كما هو الحال مع جميع التقنيات ، كانت مخيبة للآمال لبعض الوقت ، قبل أن تصبح أفضل بكثير وتصبح سائدة في بضع سنوات .

15. سيحدث الآن مرة أخرى (ولكن بشكل أسرع) مع الذكاء الاصطناعي ، والصحة ، والسيارات الذاتية القيادة والكهربائية ، والتعليم ، والطباعة ثلاثية الأبعاد ، والزراعة والوظائف.

16. انس كتاب "صدمة المستقبل" ، أهلا بكم في الثورة الصناعية الرابعة.

17. تعطلت البرمجيات وستستمر في تعطيل معظم الصناعات التقليدية في السنوات الخمس إلى العشر القادمة.

18. UBER ، وهي كانت مجرد أداة برمجية وكانت لاتمتلك أي سيارات ، وهي الآن أكبر شركة سيارات أجرة في العالم! من كان يظن أن ذلك سيحدث.

19. تعد Airbnb الآن أكبر شركة فندقية في العالم ، على الرغم من أنها لا تمتلك أي عقارات. اسأل فنادق هيلتون عما إذا كانوا يتوقعون ذلك.

20. الذكاء الاصطناعي: أصبحت أجهزة الكمبيوتر أفضل بشكل كبير في فهم العالم. هذا العام ، تغلب جهاز كمبيوتر على أفضل لاعب في العالم ، قبل 10 سنوات من المتوقع.

21. في الولايات المتحدة الأمريكية ، لا يحصل المحامون الشباب بالفعل على وظائف. بسبب Watson من شركة IBM ، يمكنك الحصول على المشورة القانونية في غضون ثوانٍ ، بدقة 90٪ مقارنة بدقة 70٪ عندما يقوم بها البشر. لذا ، إذا كنت تدرس القانون ، توقف على الفور. سيكون هناك عدد أقل من المحامين بنسبة 90٪ في المستقبل ، سيبقى المتخصصون في العلم فقط.

22. واتسون يساعد بالفعل الأطباء في تشخيص السرطان ، فهو أكثر دقة بأربع مرات من الأطباء البشر.

23. لدى Facebook الآن برنامج للتعرف على الأنماط يمكنه التعرف على الوجوه بشكل أفضل من البشر. في عام 2030 ، ستصبح أجهزة الكمبيوتر أكثر ذكاءً من البشر.

24. السيارات ذاتية القيادة: ظهرت أولى السيارات ذاتية القيادة بالفعل. وفي العامين المقبلين ، ستبدأ الصناعة بأكملها في التعطل. لن ترغب في امتلاك سيارة بعد الآن لأنك ستتصل بسيارة بهاتفك ، وستظهر في موقعك وتقودك إلى وجهتك.

25. لن تحتاج إلى إيقاف السيارة ، بل ستدفع فقط مقابل المسافة المقطوعة ويمكنك أن تكون منتجاً أثناء القيادة أي يمكنك العمل أثناء القيادة . لن يحصل الأطفال الصغار اليوم على رخصة قيادة ولن يمتلكوا سيارة أبدًا.

26. سيؤدي هذا إلى تغيير مدننا ، لأننا سنحتاج إلى سيارات أقل بنسبة 90-95٪. يمكننا تحويل أماكن وقوف السيارات السابقة إلى حدائق خضراء.

27. يموت حوالي 1.2 مليون شخص كل عام في حوادث السيارات في جميع أنحاء العالم بما في ذلك القيادة الرعناء أو القيادة في حالة سكر. لدينا الآن حادث واحد كل 60 ألف ميل. مع القيادة الذاتية التي ستخفض الحوادث إلى حادث واحد في 6 ملايين ميل. هذا سوف ينقذ حياة مليون شخص في جميع أنحاء العالم كل عام.

28- ستفلس معظم شركات السيارات التقليدية بلا شك. سوف يجربون النهج التطوري ويبنون سيارة أفضل فقط ، في حين أن شركات التكنولوجيا (Tesla و Apple و Google) ستفعل النهج الثوري وتبني جهاز كمبيوتر على عجلات ( سيارات كهربائية ذكية ).

29. انظر إلى ما تفعله شركة فولفو الآن. لا مزيد من محركات الاحتراق الداخلي في سياراتهم ابتداءً من هذا العام ، باستخدام جميع المحركات الكهربائية أو الهجينة فقط ، بهدف التخلص التدريجي من الطرز الهجينة.

30. العديد من المهندسين من فولكسفاغن وأودي. مرعوبون تمامًا من ( تسلا ) ويجب أن يكونوا كذلك. انظر إلى جميع الشركات التي تقدم جميع السيارات الكهربائية. لم يكن ذلك معروفًا ، قبل بضع سنوات فقط.

31- ستواجه شركات التأمين مشاكل كبيرة لأن التكاليف ستصبح أرخص بدون حوادث. سوف يختفي نموذج أعمال التأمين على السيارات .

32. العقارات سوف تتغير. لأنه إذا كان بإمكانك العمل أثناء تنقلك ، فسوف يتخلى الناس عن أبراجهم للانتقال بعيدًا إلى أحياء أكثر جمالًا وبأسعار معقولة.

33. ستصبح السيارات الكهربائية سائدة بحلول عام 2030. وستكون المدن أقل ضوضاء لأن جميع السيارات الجديدة ستعمل بالكهرباء.

34- سيكون للمدن هواء أنظف كثيراً أيضاً.

35. ستصبح الكهرباء رخيصة ونظيفة بشكل لا يصدق.

36. ظل إنتاج الطاقة الشمسية قليلاً لمدة 30 عامًا ، ولكن يمكنك الآن رؤية التأثير المتزايد. وقد تم تكثيفه للتو.

37 - تحاول شركات الطاقة الأحفورية ( النفط ) بشكل يائس تقييد الوصول إلى الشبكة لمنع المنافسة من منشآت الطاقة الشمسية المنزلية ، لكن ذلك ببساطة لا يمكن أن يستمر - ستهتم التكنولوجيا بهذه الاستراتيجية.

38. الصحة: ​​سيتم الإعلان عن سعر Tricorder X هذا العام. هناك شركات ستقوم ببناء جهاز طبي (يسمى "Tricorder" من Star Trek) يعمل مع هاتفك ، والذي يأخذ فحص شبكية العين وعينة دمك وتتنفس فيه. ثم يقوم بتحليل 54 علامة بيولوجية تحدد تقريبًا أي مرض. هناك العشرات من تطبيقات الهاتف المتوفرة حاليًا للأغراض الصحية.

مرحبًا بكم في الغد الذي بدأ بالوصول بالفعل منذ بضع سنوات.