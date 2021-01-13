توسيع شريحة المستفيدين من القرض الوطني للمسرحين من خدمة العلم

وافقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم على توسيع شريحة المسرحين من خدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطبة الذين يمكنهم الاستفادة من القرض الوطني للمسرحين والذي ينفذ بالتعاون بين الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ومؤسسة الوطنية للتمويل الصغير بموجب اتفاقية حددت إطار التعاون للاستفادة من القرض للمستحقين منه .



وبينت الوزارة أن الشريحة المستهدفة هي المسرحون ممن أتموا خمس سنوات فأكثر في خدمة العلم أو المسرحون نتيجة إصابة ناجمة عن العمليات الحربية بغض النظر عن سنوات الخدمة ممن لايتقاضون أي راتب أو معاش تقاعدي من أي جهة حكومية أو من أي "من مؤسسات الضمان الاجتماعي"، بحيث أصبحت شريحة المستهدفين لعام 2021 إضافة للمشمولين سابقاً تضم الحالات الجديدة وهي المسرحون نتيجة مرض أو إصابة غير ناجمة عن العمليات الحربية بغض النظر عن سنوات خدمتهم ، و المسرحون كونهم أصبحوا معيلين (بسبب استشهاد أو وفاة الشقيق أو أي سبب آخر.. )، بغض النظر عن سنوات خدمتهم.وتحقيقاً لأفضل استفادة من الموارد المتاحة للبرنامج في ظل توسيع شريحة المستفيدين تم تعديل شروط الاستفادة لناحية نسب تحمل الفائدة لعام2021 لتصبح على النحو الآتي:



الفائدة الإجمالية على القرض 10% و يتحمل الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية نسبة 6% من إجمالي فائدة القرض، كشكل من أشكال الدعم الاجتماعي ، و يتحمل المسرح نسبة 3%، و تتحمل مؤسسة الوطنية للتمويل الصغير نسبة 1% من إجمالي فائدة القرض كشكل من أشكال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات ، مع الإشارة إلى أن المتقدمين الذين حصلوا على القرض في عام 2020 بالشروط السابقة سيواصلوا التسديد وفقاً لما هو محدد في شروط الإقراض لعام 2020 لناحية نسب الفائدة حتى سداد كامل مبلغ القرض. ويتابع المقترضون في عام 2021 السداد وفق نسبة الفائدة المعتمدة لعام 2021 حتى سداد كامل مبلغ القرض.



وسيقوم الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بالإعلان عن التفاصيل الخاصة بالاستفادة وآلية المراجعة والتقدم والوثائق المطلوبة للشريحة من شهادة تأدية الخدمة وصورة عن دفتر خدمة العلم الجديدة المشمولة بالاستفادة من القرض وآلية إجابة الاستفسارات ذات الصلة .



