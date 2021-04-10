تنظيم الجولاني يصل إلى القرم!

أعلنت قوات الأمن الروسية عن إحباط هجوم لـ"هيئة تحرير الشام" في القرم، كان يستهدف إحدى المؤسسات التعليمية في سيمفروبول.



وذكرت قوات الأمن في بيان إنها اعتقلت إرهابيين اثنين، من أصول روسية، مناصرين لتنظيم الجولاني في سوريا، كانا يخططان لتفجير إحدى المؤسسات التعليمية في مدينة سيمفروبول عاصمة القرم، باستخدام قنابل يدوية الصنع، من ثم الهرب إلى سوريا عبر أوكرانيا وتركيا.



وأضاف البيان أنه تم ضبط مكونات لصنع عبوة ناسفة ومتفجرات، بحوزة المتهمين، وعثر في مراسلاتهما على تعليمات بإنتاج متفجرات وعبوات ناسفة، بالإضافة إلى "تبادل رسائل صوتية مع مبعوثين من منظمة إرهابية دولية لمناقشة أعمال إرهابية مخططة تؤكد تورط المعتقلين في تمويل الإرهاب والترويج له".



وتنشط هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) المصنفة أممياً بالإرهابية، على الأراضي السورية، وتتركز سيطرتها في محافظة إدلب.