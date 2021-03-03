تكريم شرطيي مرور ألقيا القبض على لص مجوهرات وسط دمشق

كرم قائد شرطة محافظة دمشق اللواء حسين جمعة الشرطيين من فرع مرور دمشق محمد نجيب و حسن رويم بعد مساعدتهما في ضبط عملية سرقة وسط دمشق.

وألقى العنصران القبض على شخص أثناء قيامه بسرقة مجوهرات بقيمة 11 مليون ليرة سورية من أحد محلات الصاغة في شارع الحمرا بدمشق.



وذكرت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على "الفيسبوك" أن "المقبوض عليه تم ضبطه من قبل الشرطيين محمد نجيب و حسن رويم خلال أداء مهامهما في تنظيم حركة مرور السير في شارع الحمرا".



وتابعت أن "الشرطيين سمعا نداء استغاثة من صاحب محل صاغة مجاور لمكان خدمتهما وهو يتعرض لعملية سرقة، حيث بادرا فوراً باللحاق بالسارق وقاما بإلقاء القبض عليه عند إشارة دار السلام".



وتم استرداد المصاغ الذهبي المسرق والذي قدرت قيمته بنحو 11 مليون ليرة سورية، وتم تسليم المقبوض عليه إلى قسم شرطة عرنوس لمتابعة التحقيقات وتقديمه إلى القضاء المختص.