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تعاون استثنائي بين “واتسآب” و”غوغل” قد يثير زوبعة انتقادات

كشفت تقارير عن وجود تعاون استثنائي في الآونة الأخيرة بين تطبيق التراسل الفوري “واتسآب” ومحرك البحث الشهير “غوغل”.

وأشار موقع “تايمز نيوز ناو” إلى أن “واتسآب” أتاحت حاليا إمكانية وجود روابط دعوة لمجموعات “واتسآب” المتاحة على محرك بحث “غوغل”.

ومن المتوقع أن يثير هذا القرار زوبعة انتقادات أخرى ضد “واتسآب” بعد تحديثها سياسة الخصوصية الخاصة بها، وتحول عدد كبير إلى تطبيقات منافسة مثل “ساينال” و”سكايب” و”تيليغرام”.

وسيمكن من خلال ذلك التعاون أن تظهر روابط دعوة الدردشة الجماعية أو الملفات الشخصية للمستخدمين على واتسآب عبر محرك بحث غوغل ما يجعلها في متناول الجميع على الإنترنت.

وحذر خبير الأمن السيبراني، راجشيخار راجاهاريا، من أن تلك الطريقة قد لا تكون آمنة، وأصبحت متاحة لأي شخص يبحث عنها عبر الإنترنت، ما يعرض خصوصية المستخدمين لخطر حقيقي.

وتابع: “بتلك الطريقة يتيح واتسآب للمستخدمين إنشاء روابط معاينة للدعوات إلى الدردشات الجماعية، والتي تسمح بفهرستها عبر عمليات البحث على الإنترنت، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على خصوصية وأمان مستخدمي التطبيق”.

 



وكالات