تظاهرات في بريطانيا للمطالبة بإيقاف الدعم العسكري للاحتلال الإسرائيلي

نُظِّمت،أمس الأحد، تظاهرة أمام السفارة الأميركية في لندن للمطالبة بإنهاء الدعم العسكري البريطاني الأميركي لاحتلال فلسطين.



وهذه التظاهرة تنظَّم في ذكرى استقلال الولايات المتحدة الاميركية، رفضاً لاستمرار الدعم العسكري لـ"إسرائيل".



يُذكر أن عشرات آلاف الأشخاص تظاهروا في بريطانيا، قبل أسابيع، للمطالبة بإيقاف العدوان الإسرائيلي على مختلف الأراضي الفلسطينية، وللتضامن مع أهالي غزة، خلال معركة "سيف القدس".



ورأت صحيفة "الغارديان"، في ذلك الوقت، أن هذه المظاهرات يمكن أن تكون "واحدة من أكبر المظاهرات المؤيدة لفلسطين" في التاريخ البريطاني.