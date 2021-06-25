تشغيل مجموعتين غازيتين في منشأة توليد التيم بدير الزور

قامت الورشات الفنية في منشأة توليد التيم بتشغيل المجموعتين الغازيتين اللتين تمت إعادة تأهيلهما بخبرات وكوادر محلية وربطهما مع الشبكة العامة بعد تأمين كميات الغاز المطلوبة.



وذكر مدير عام منشأة التيم لتوليد الكهرباء المهندس طارق العكلة أنه بعد تأمين الكميات اللازمة من الغاز تم تشغيل المجموعتين الغازيتين الأولى والثانية في المنشأة واللتين تمت إعادة تأهيلهما بجهود وخبرات العاملين في المنشأة ووزارة الكهرباء حيث تم إقلاع المجموعتين بحمولة تصل إلى 45 ميغا واط وربطهما مع الشبكة العامة لافتا إلى أن تشغيل المجموعتين يسهم في استقرار الشبكة وتحسين الواقع الكهربائي في المحافظة.