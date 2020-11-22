تسعيرة جديدة لخبز النخالة والسياحي والصمون خلال 15 يوماً

أكد عضو المكتب التنفيذي بالقطاع التمويني وحماية المستهلك في "محافظة دمشق" شادي سكرية، أنه خلال 15 يوماً سيتم تعديل الأسعار الحالية لكل من الخبز السياحي والنخالة والصمون والكعك، وذلك بعد رفع سعر الوقود والدقيق.



وأوضح سكرية لصحيفة "تشرين"، أن التسعير تحدده جملة عوامل كمدخلات الإنتاج من دقيق وخميرة وماء وكهرباء ومازوت وأجرة العمالة، حيث يتم احتساب التكلفة وهامش الربح المناسب، بالتنسيق مع المعنيين.



وأكدت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" مؤخراً أن القرار الأخير الخاص برفع سعر المازوت، لا يزيد من سعر ربطة خبز الصمون والسياحي إلا 50 ليرة سورية فقط، ورأت أنه لا تبرير لتجاوز سعر الربطة في بعض المخابز 1,500 ليرة.



وأضافت الوزارة حينها أنها أجرت سابقاً دراسة لتحديد كلفة كيلو الصمون وتبيّن أنه لا يتجاوز 1,100 ليرة، متضمن سعر الطحين والمحسنات والزيوت والربح، لكن بعد قرار رفع سعر المازوت سيتم إجراء دراسة جديدة لوضعها ضمن النشرة.



ورفعت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في 19 الشهر الماضي سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري الحر من 296 ليرة سورية إلى 650 ليرة بنسبة 120%، لكن سعر الليتر المخصص للأفران التموينية بقي بـ135 ليرة.



وأوضح مدير الأسعار في وزارة التموين علي ونوس، أن القرار جاء بعد دراسة بيانات الكلفة المقدمة من الصناعيين، والتي بيّنت اعتمادهم على المادة من السوق السوداء بأسعار بين 1,000 – 1,500 ليرة لليتر، لذا من المفترض ألا يتأثروا بالرفع حسب رأيه.



وفي آذار الماضي، أكد مدير التموين بدمشق عدي الشبلي، وجود تسعيرة جديدة للخبز السياحي والكعك والصمون، وذلك بعد الارتفاع الكبير في كلف الإنتاج، حيث ارتفع سعر الطحين من 150 ليرة ليفوق 350 ليرة، إضافة لارتفاع سعر الزيت والمحسنات.



وصدرت آخر نشرة لأسعار الخبز والكعك في نهاية 2018، حيث تم رفع سعر كيلو الخبز السياحي المعبّأ بأكياس نايلون من 300 إلى 350 ليرة، وتمّ تحديد سعر كيلو كعك بالسمسم بـ850 ليرة، وسعر كيلو كعك بدون سمسم 800 ليرة.



وحددت النشرة حينها سعر كيلو خبز الصمون الطري بـ400 ليرة، بعد أن كان 350 ليرة في النشرة السابقة، وسعر كيلو خبز الصمون القاسي بـ450 ليرة بدلاً من 400 ليرة.



الاقتصاد اليوم