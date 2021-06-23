تسجيل 80 حالة انتحار خلال العام الحالي في سورية بينهم 12 قاصرا

كشف المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي في سورية زاهر حجو أن هناك انخفاضاً بنسبة 15 بالمئة في حالات الانتحار في هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، معلناً عن تسجيل 80 حالة خلال العام الحالي في 10 محافظات أكثر من نصفها تمت عبر شنق المنتحر نفسه.



وأكد حجو أنه تم تسجيل انتحار 12 قاصراً من ضمن الحالات التي تم تسجيلها، مشيراً إلى وقوع أربع حالات انتحار لأعمار بلغت 17 عاماً والعدد ذاته لمنتحرين أعمارهم بلغت 19 عاماً، موضحاً أن معظم المنتحرين أعمارهم تتراوح بين 20 إلى 30 سنة.



حجو أوضح أنه تم تسجيل 45 حالة كانت عبر شنق المنتحر نفسه و13 حالة عبر استخدام الطلق الناري و 8 حالات برمي المنتحر بنفسه من شاهق بينما 10 حالات كانت باستخدام السم. وذكر حجو أن من بين الحالات المسجلة حالة غريبة وهو قيام المنتحر بتصميم دارة كهربائية، ومن ثم أقدم على الانتحار بصعق نفسه عبر هذه الدارة، مؤكداً أنها حالة الانتحار الأولى التي وردت إلى الهيئة عبر الصعق بالكهرباء.



وبين ان هناك ارتفاعاً بسيطاً بنسبة الذكور المنتحرين، فبلغت هذا العام 71,25 بينما بلغت في الفترة ذاتها من العام الماضي 68 بالمئة. وأعرب حجو عن أمله أن تنخفض حالات الانتحار إلى أقصى حد وأن طموح الهيئة العمل على تقليل هذه الحالات، مشيراً إلى أن الانتحار ليس حلاً لأي مشكلة مهما كانت معقدة أو الظروف قاسية.



وناشد حجو وسائل التواصل الاجتماعي بعدم نقل أي خبر عن هذه المواضيع من دون التأكد من صحته وألا تحاول أن تصور المنتحر على أنه بطل لأنها بذلك تساهم من غير قصد في نشر ثقافة الانتحار.



الوطن