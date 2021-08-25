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بيتكوين تتجاوز الـ 50 ألف دولار للمرة الأولى منذ أيار

قفزت  البتكوين لمستوى فوق 50 ألف دولار اليوم الاثنين للمرة الأولى منذ أيار، لكن هذا التعافي  شهورا فقد القليل من الزخم.

وفي أحدث التداولات جرى تداول بتكوين مرتفعة 1.2 بالمئة عند 49242 دولارا بعد أن قفزت في وقت سابق من الجلسة إلى 50562 دولارا مع مراهنة المستثمرين على أن احتمال زيادة الإنفاق التحفيزي في الولايات المتحدة سيقود إلى مكاسب أكبر، وأن المزيد من شركات الخدمات المالية العادية اتخذت خطوات للاستثمار في فئة الأصول الناشئة.

وسجلت البتكوين مكاسب بنحو 82 بالمئة منذ أن بلغت أدنى مستوى لها هذا العام عند 27700 دولار في يناير كانون الثاني.

في الوقت نفسه، ارتفع سعر العملة المشفرة المنافسة إيثر 2.28 بالمئة إلى 3315.38 دولارا.

 



Cnbc  عربي